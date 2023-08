O Conselho de Disciplina abriu esta quinta-feira um processo disciplinar ao FC Porto e outro ao Rio Ave. Em causa estão acontecimentos no jogo da última segunda-feira, quando os dragões venceram em Vila do Conde com dois golos no período de compensação.

Segundo foi possível saber, o processo disciplinar instaurado ao FC Porto tem a ver com a invasão de campo de um adepto, na altura do golo de Marcano, que garantiu o triunfo e provocou momentos de grande emoção entre os portistas.

Já o processo disciplinar aberto ao Rio Ave tem a ver com confrontos nas bancadas, sendo que a formação de Vila do Conde é responsável pela segurança nas bancadas como organizador da partida.