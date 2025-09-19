Gabri Veiga, jogador do FC Porto, em declarações à flash interview da Sport TV, após a vitória no terreno do Rio Ave, por 3-0, na sexta jornada da Liga:

Duas assistências e um golo: uma noite feliz?

«Sim, vínhamos com uma ideia muito clara. Um campo difícil, nos últimos anos estava a custar-nos e não conseguíamos a vitória. Saímos muito bem do jogo, conseguimos os golos de bola parada, que podem decidir jogos como o de hoje. Contente pela equipa, pela parte pessoal, mas dedicamos a vitória ao nosso guerreiro Nehuén. Espero que continuemos com esta atitude por ele e por todos os portistas que estão connosco.»

Uma análise

«Há que ter cuidado, porque penso que depois dos dois golos às vezes recuamos demais e não somos uma equipa forte a defender. Como bloco e em algumas ações defensivas temos muito para melhorar. Mas de momento está tudo a correr bem, estamos a conseguir vitórias e a outra equipa também joga. Sabíamos as qualidades do Rio Ave no contra-ataque e acho que os neutralizámos muito bem e fizemos um bom jogo.»

Primeiras sensações no FC Porto

«Estou a desfrutar muito com este novo sistema. Mas não sou só eu, a nossa equipa está num momento confortável e somos uma família. Estamos uns pelos outros. Isso é o mais importante numa equipa, mas ainda temos muita margem de melhora e temos de ter os pés na terra.»

Visita ao museu

«Muito grande. Tive a sorte de fazer uma visita mais detalhada quando assinei. É incrível essa faceta que tem o clube, de envergar tanta história. Os melhores momentos na Champions, na Liga… é muito bonito ver toda essa consagração de uma grande equipa como é o FC Porto. É importante ver que todas as pessoas novas possam perceber que estamos num grande clube e temos sempre de fazer mais do que os outros para ganhar.»