O desempenho de Martín Anselmi foi um dos tópicos mais discutos na internet durante o Rio Ave-FC Porto que terminou numa igualdade (2-). Só o desempenho geral do próprio FC Porto mereceu mais atenção do que as escolhas do treinador, de acordo com o «Pulsómetro» do Maisfutebol. De resto, e por falar nisso, o desempenho geral da equipa foi muito negativo: 70 por cento das pessoas manifestaram nas redes sociais uma avaliação negativa perante o que a formação portista fez.

CONHEÇA AQUI AS INDICAÇÕES DO «PULSÓMETRO».