Otávio, médio do FC Porto, em declarações ao flash-interview da Sporttv no final do empate (1-1) em casa com o Rio Ave:

«Acho que fizemos de tudo, tentámos de todas as formas o segundo golo, não o conseguimos, mas temos de levantar a cabeça porque ainda há muito campeonato pela frente. O Rio Ave tem uma grande equipa, jogaram bem, mas nós em casa temos de ser mais fortes e conquistar os três pontos.

Nós não olhamos para os outros, olhamos para nós. Logicamente que só conseguimos um ponto e queríamos mais. Estava no aquecimento, não sei como foi o jogo do Benfica? Empatou? Pronto, podíamos ter alargado a vantagem, não conseguimos, vamos ver o que acontece no futuro.»