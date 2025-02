Petit, treinador do Rio Ave, na sala de imprensa, após igualdade (2-2) frente ao FC Porto:

«É um ponto que se ajusta ao que foi o jogo. Entrada forte do Porto, tivemos de ir ajustando, e os primeiros minutos foram difíceis. Fomos dando indicações e começámos a ter bola e acabámos por fazer um golo e ir para o intervalo com um resultado positivo.

Sabíamos que o Porto ia entrar a tentar marcar e acabou por marcar numa bola parada. Continuamos à espreita do golo, embora o Porto tivesse mais bola, e sabíamos que íamos ter a nossa oportunidade. Marcámos, depois o Porto voltou a empatar e é um ponto que se ajusta.

[as alterações do FC Porto surpreendeu-o?] O Porto mudou vários jogadores e conseguiram criar algumas dificuldades, quase sempre pelo lado esquerdo com o Mora a criar alguns desequilíbrios. Fomos ajustando, fomos ganhando mais bolas. Sabíamos que o Porto era um candidato ao título, pela qualidade que tem, que ia criar oportunidades, mas nós fomos tendo as nossas oportunidades.

[exibição de Clayton e ainda uma possível saída] Espero que o mercado feche rapidamente, mas como treinador tenho de estar preparado para tudo. O Clayton está a fazer uma grande época, é um jogador de equipa e que está a fazer a diferença em termos ofensivos e esperemos que fique.

[ausência de Aguilera] Tanto ele como o Medina têm lesões musculares e tiveram de ficar de fora».