Marcano, quem mais? Segundo jornada consecutiva a marcar, segunda jornada consecutiva a dar a vitória ao FC Porto. Precisamente um ano depois, os dragões voltaram ao estádio onde haviam perdido fora de portas pela última vez e a história parecia querer repetir-se.

O Rio Ave colocou-se na frente do marcador no recomeço da segunda parte, golo de Costinha de grande penalidade, e tudo parecia encaminhar-se para novo triunfo dos vilacondendes. No entanto, em cima do minuto 90, Galeno empatou, também de penálti, e, quatro minutos para além da hora, voltou a aparecer “São” Marcano a completar a remontada dos azuis e brancos. Mesmo com os agitados dias de mercado no dragão, o FC Porto arranca mais uma vitória a ferros e Vítor Bruno continua 100% vitorioso.

Desperdício do dragão

Sérgio Conceição fez apenas uma alteração, já esperada, no onze. Pepe regressou à equipa após castigo e fez sentar no bando Fábio Cardoso. No banco dos portistas sentou-se pela primeira vez o argentino Alan Varela e Diogo Costa jogou com umas chuteiras personalizadas com a bandeira do Irão e com as iniciais de Taremi. Luís Freire, depois de entrar no campeonato a vencer e deter perdido na ronda anterior em casa do Estoril, mudou duas peças em relação a esse último jogo. Leonardo Ruiz e Hernâni saíram e deram lugar a João Graça e Boateng.

Os dragões entraram mandões no encontro, mas pertenceu à formação vilacondense a primeira oportunidade do encontro. João Graça aproveitou uma perda de bola para disparar forte rente ao poste. Na resposta, os portistas iriam marcar, mas Taremi estava sete centímetros em fora de jogo.

A jogar a favor do vento, os azuis e branco mandavam no jogo, contudo eram muito displicentes no último passe ou na hora de rematar à baliza. Exemplo disso, foi a incrível perdida de Pepê. Galeno ganhou a linha em velocidade e cruzou para trás para a zona da grande área onde apareceu o brasileiro a rematar muito por cima. O FC Porto aparecia muitas vezes em vantagem no ataque, porém não davam em nada. Por isso, o descanso chegou com o nulo.

Remontada portista

A segunda parte chegou e o Rio Ave só precisou de cinco minutos para chegar ao golo. Fábio Ronaldo rematou de fora da área, Guga no interior desviou para o poste, enganando Diogo Costa. Quando Boateng surgia para a recarga, foi rasteirado em falta por Galeno. Na conversão, Costinha atirou colocado para o fundo das redes.

Sérgio Conceição, na bancada, devia estar a ver o mesmo filme de há um ano. Mexeu na equipa, refrescando essencialmente o ataque e o lado esquerdo da defesa, onde Zaidu estava em dia não. Contudo, contra o vento tudo é diferente e as dificuldades em chegar com perigo à baliza de Magrão eram mais do que muitas.

Os dragões foram para cima dos vilacondenses, mas tentavam o jogo longo o que, com o forte vento que se fazia sentir no Estádio dos Arcos, era um erro. Ainda assim, após muita insistência, acabou por chegar ao empate, também de grande penalidade. Costinha carregou em falta Gonçalo Borges e Fábio Veríssimo apontou para a marca do castigo máximo. Na conversão, Galeno fez o empate.

O FC Porto acreditou que seria possível chegar à vitória e, mais uma vez, lá apareceu o central goleador. Jogada pela direita de André Franco, de pé direito, a cruzar para o coração da área onde apareceu Marcano a encostar. Delírio nas bancadas dos adeptos e no banco portista. Os dragões colam-se a Guimarães e Sporting na liderança do campeonato.