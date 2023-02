O FC Porto e o Rio Ave, os dois clubes que Christian Atsu representou em Portugal, homenagearam neste sábado o jogador ganês cuja morte no sismo da Turquia foi confirmada neste sábado.

Instantes antes do início partida, capitães das duas equipas, Pepe e Guga, trocaram camisolas com o nome do malogrado jogador, com o número que Atsu utilizou nas respetivas equipas.

O momento foi ovacionado pelo público do Estádio do Dragão que não esqueceu o jogador que se sagrou campeão pelo FC Porto na época 2011-2012.