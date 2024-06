O FC Porto anunciou, esta quarta-feira, que vai marcar presença na 20.ª edição do Rock In Rio.

Em comunicado, os azuis e brancos explicam que o objetivo de marcar presença no evento é «promover o contacto mais próximo com os sócios e adeptos da região de Lisboa», de forma a tornar o FC Porto uma marca cada vez mais global.

Nos dias 15,16, 22 e 23 de junho, o FC Porto vai ter um stand, no Parque Tejo, caracterizado com o conceito da nova época «Invictos de Coração». Disponíveis para os adeptos estão produtos da loja oficial do clube, com destaque para o equipamento principal lançado para a temporada 2024/25.

«Queremos que as pessoas se identifiquem com o FC Porto, que conheçam os nossos valores e que sintam a nossa paixão. O nosso desejo é estarmos mais próximos dos nossos sócios, dos nossos adeptos e para isso temos de ir ao seu encontro. Futebol e música estão ligados, por isso queremos estar no Rock In Rio, um festival de referência e parceiro ideal para colaborar connosco», explicou Tago Gouveia, diretor de marketing do FC Porto.