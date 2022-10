O futebolista do FC Porto, Rodrigo Conceição, tem uma contusão na coxa direita, informou o clube, ao final da noite de domingo, após a goleada por 6-0 em Anadia, para a terceira eliminatória da Taça de Portugal.

O lateral-direito foi substituído ao intervalo, para a entrada – e regresso à equipa principal – de Wilson Manafá, quando o FC Porto vencia por 3-0.

O lance que resultou na contusão aconteceu aos 39 minutos, quando Rodrigo Conceição teve um choque com Dinho, jogador do Anadia.

Assim, Rodrigo junta-se a outros quatro nomes que, na véspera do jogo com o Anadia, estavam no boletim clínico: Pepe, João Mário, Galeno e André Franco.

O próximo jogo do FC Porto é na sexta-feira, com a receção ao Benfica, para a 10.ª jornada da I Liga.