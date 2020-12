O final do empate do FC Porto B no Estoril (1-1) foi muito agitado, sobretudo da parte da equipa portista, que acabou furiosa e com Paulinho Santos (treinador adjunto dos dragões) expulso. No meio da confusão, foi possível ver também Rodrigo Conceição, filho do treinador da equipa principal, Sérgio Conceição, com uma cara ameaçadora a gritar para alguém «lá fora, lá fora».

Não deu para perceber para quem falava Rodrigo Conceição, mas tudo indica que estava a dirigir-se ao alguém do banco do Estoril, ele que pouco antes tinha aplaudido de forma irónica o assistente do árbitro, na sequência de um penálti muito contestado a favor do Estoril, assinalado dois minutos depois dos cinco de compensação dados pelo árbitro Carlos Macedo.