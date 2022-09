Rodrigo Conceição reagiu à estreia a titular na equipa principal do FC Porto, no jogo frente ao Estoril, num jogo da 7.ª jornada que terminou em empate a um golo.

«Não foi o resultado que queríamos, mas só posso agradecer a todos os meus companheiros por todo o apoio nesta minha estreia a titular. Somos dragões e nunca desistimos», escreveu o lateral direito, filho do treinador Sérgio Conceição, numa mensagem publicada nos seus perfis nas redes sociais.

Recorde-se que na última terça-feira à noite o automóvel onde seguia Rodrigo Conceição, juntamente com o irmão e a mãe, foi atacado à saída do Estádio do Dragão por um grupo cujos agressores foram indentificados como com ligações à claque do FC Porto, segundo revelou fonte policial.