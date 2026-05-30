Rodrigo Mora foi dispensado dos trabalhos dos sub-21 de Portugal.

Através de um comunicado, a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) refere que esta dispensa se deve a questões físicas, contraídas «ainda ao serviço do clube». O jogador foi avaliado pela Direção de Saúda e Performance da FPF, tendo sido dado como indisponível para os compromissos da Seleção Nacional.

Recorde-se que a concentração dos sub-21 está marcada para 31 de maio, em Torres Vedras, sendo que Portugal mede forças com a Irlanda do Norte a 3 de junho, no Estádio António Coimbra da Mota.

Confira aqui a lista de convocados por Luís Freire:

Guarda-redes: Diogo Ferreira (SL Benfica), Gonçalo Ribeiro (FC Porto) e João Carvalho (SC Braga);

Defesas: Daniel Banjaqui (SL Benfica), Diogo Travassos (Moreirense FC), Diogo Monteiro (FC Arouca), Gabriel Brás (FC Porto), Rodrigo Rêgo (SL Benfica), Tiago Gabriel (US Lecce Spa) e Tiago Parente (FC Felgueiras)

Médios: Diogo Sousa (Vitória SC), Eduardo Felicíssimo (Sporting CP), Gonçalo Moreira (SL Benfica), Gustavo Sá (FC Famalicão), Mateus Fernandes (West Ham FC) e Mathias de Amorim (FC Famalicão);

Avançados: Afonso Moreira (Olympique Lyonnais FC), Carlos Forbs (Club Brugge KV), Geovany Quenda (Sporting CP), João Costa (Al-Ettifaq), Noah Saviolo (Vitória SC) e Youssef Chermiti (Rangers FC);