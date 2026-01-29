Rodrigo Mora, médio do FC Porto, em declarações na flash interview da Sport TV após a vitória (3-1) frente ao Rangers, a contar para a derradeira jornada da Liga Europa.

FC Porto começou apático

«Acho que começámos um bocado apáticos, mas já soubemos reagir ao golo sofrido e conseguimos marcar três golos ainda na primeira parte. Na segunda acho que gerimos bem o jogo. Foi uma vitória muito merecida e ficámos no top-8, que era o que interessava.»

O golo iria surgir mais cedo ou mais tarde

«Quanto mais cedo marcarmos melhor, mas se não marcássemos na primeira parte íamos marcar na segunda, mas ainda bem que marcámos na primeira, assim na segunda conseguimos controlar melhor o jogo.»

Equipa está a fazer uma época incrível

«Os dias de descanso também importa muito até para o campeonato, mas acho que também demonstra a qualidade e a união desta equipa. Esta equipa está a fazer uma época incrível e acho que ficar no top-8 confirma isso.»