Rodrigo Mora, jovem jogador do FC Porto estreou-se pela equipa principal esta temporada, vindo da equipa B, na qual conquistou o recorde de jogador mais jovem a atuar em campeonatos profissionais: apenas 15 anos.

Em entrevista à revista Dragões, o jogador confessou que atuar no segundo escalão do futebol nacional o ajudou a chegar à equipa principal e revelou ainda não que não está preocupado em bater recordes.

«Precisava de jogos na II Liga. A II Liga é muito boa e importante, ganha-se muita intensidade. Ajudou-me muito para chegar à equipa principal», disse o jovem jogador de 17 anos.

«É sempre bom ter recordes, mas não tenho essa pressão. Gosto de recordes, mas sinceramente são coisas a que não ligo muito.»

Rodrigo Mora contou ainda como reagiu no momento da chamada à primeira equipa, revelando como tem sido trabalhar com o técnico Martín Anselmi.

«Foi um momento de felicidade para mim e para a minha família, era uma coisa que ambicionava há muito tempo. Era um sonho de criança», disse o jogador que se estreou a marcar pela equipa A no triunfo dos dragões, por 5-0, sobre o AVS, a 28 de outubro: «Foi um dia que ficou marcado na minha vida.»

«Martin Anselmi? Tem sido muito bom. É um mister ainda muito novo, mas já sabe muito de futebol. Estamos a gostar muito de trabalhar com ele. Tenta falar com todos, não só a nível individual, mas também sobre as famílias. Ele procura o bem-estar de cada jogador», elogiou.

«Acho que melhorei a nível de posicionamento, que foi o que ele [Martín Anselmi] mais me deu na cabeça, sobretudo o meu posicionamento quando temos a bola. Por vezes quero mexer-me muito e o melhor é ficar parado», admitiu.

Por fim, e questionado sobre a possível renovação, Mora levantou o véu: «Só posso dizer o que é verdade, estamos a negociar. Toda a gente sabe o que eu quero para mim e toda a gente sabe o quanto eu gosto deste clube, por isso agora temos que ver entre o presidente, a minha família e os meus representantes», assumiu.