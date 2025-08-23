Rodrigo Mora tem sido colocado na rota do futebol saudita e Francesco Farioli não negou essa hipótese, apesar de ter reconhecido que não queria entrar em detalhes. O treinador do FC Porto assume que há coisas que o clube não pode controlar, no entanto, garantiu que o jovem poderá defrontar o Casa Pia. Sobre o possível interesse dos dragões em Souffian El Karouani, lateral marroquino do Utrecht, Farioli foi perentório.

Rodrigo Mora pode estar a caminho do Al Ittihad

«No mercado, temos de estar sempre preparados para muitos diferentes cenários. Mas também têm de respeitar a minha decisão de não entrar em detalhes quantos aos jogadores que estão a chegar ou os que potencialmente podem sair. Temos de respeitar os jogadores de outras equipas e os nossos jogadores. E especialmente pelo jogo de amanhã [domingo]. É claro que no mercado há coisas que podes controlar e coisas que não consegues controlar. Não preciso de entrar em mais detalhes. A única coisa que posso dizer sobre o Rodrigo é que ele está pronto para jogar amanhã [domingo].»

Farioli desmente Souffian El Karouani no FC Porto

«O jogador é bom, mas não é de todo um alvo para nós.»