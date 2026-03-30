Francesco Farioli recebeu uma boa noticia nesta segunda-feira. No Olival, a equipa principal e a equipa B do FC Porto realizaram uma sessão de treino conjunta. A grande novidade foi a evolução de Rodrigo Mora para «treino condicionado».

O médio, recorde-se, sofreu uma lesão muscular frente ao Estugarda. No boletim clínico dos dragões constam ainda os seguintes nomes: No boletim clínico constam ainda os nomes de Diogo Costa (tratamento), Nehuén Pérez (treino condicionado), Luuk de Jong (tratamento e ginásio) e Samu (tratamento e ginásio).

Além dos lesionandos, Fariloli não contou também com os internacionais: Jan Bednarek, Jakub Kiwior e Oskar Pietuszewski (Polónia), Victor Froholdt (Dinamarca), Deniz Gül (Turquia), Pablo Rosario (República Dominicana), Zaidu (Nigéria), Seko Fofana (Costa do Marfim) e Dominik Prpic (Croácia sub-21).

O FC Porto, líder da Liga, enfrenta o Famalicão este sábado (20h30). A equipa B azul e branca, por sua vez, enfrenta o Desp. Chaves na segunda-feira (18h00). Esta terça-feira as equipas voltam a treinar no Olival.