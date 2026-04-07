A evolução de Rodrigo Mora para treino condicionado foi a grande novidade no treino desta manhã do FC Porto.

O médio havia feito apenas trabalho de ginásio na véspera, depois de ter saído com queixas musculares ao intervalo do jogo frente ao Famalicão, no passado sábado, mas esta terça-feira já integrou os trabalhos de preparação para a receção ao Nottingham Forest.

Sendo assim, depois de estar em dúvida, é expectável que Mora possa recuperar para ser opção para Francesco Farioli para o jogo de quinta-feira, referente à primeira mão dos quartos de final da Liga Europa.

Outra novidade no treino no Olival foi a inclusão de três jovens da equipa B: o médio Bernardo Lima e os avançados Duarte Cunha e Gonçalo Sousa.

No boletim clínico dos dragões continuam Nehuén Pérez (treino condicionado), Luuk de Jong (tratamento e ginásio) e Samu (tratamento e ginásio).

O plantel portista volta ao trabalho na quarta-feira para a última sessão no Centro de Treinos e Formação Desportiva Jorge Costa, no Olival, antes do jogo frente ao Nottingham Forest. A sessão tem início às 10h30 e os primeiros 15 minutos serão abertos aos órgãos de comunicação social. A partir das 12h45, Francesco Farioli e um jogador portista fará a conferência de imprensa de antevisão a jogo dos quartos de final da Liga Europa.