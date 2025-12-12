Depois da vitória sobre o Malmö (2-1), o FC Porto regressou ao trabalho na manhã desta sexta-feira e Francesco Farioli não contou com Rodrigo Mora.

O jovem portista fez tratamento a uma mialgia na coxa esquerda e juntou-se ao boletim clínico dos dragões, que também consta com Nehuén Pérez (tratamento e trabalho de ginásio), Luuk de Jong (tratamento) e Gabri Veiga (treino integrado condicionado).

De resto, Farioli já tinha revelado que Mora estava a contas com «um pequeno problema», quando questionado pelo Maisfutebol sobre a exibição do jovem português, na conferência de imprensa após o jogo com os suecos.

Os titulares diante do Malmö realizaram treino de recuperação, enquanto os restantes jogadores trabalharam normalmente no relvado, já a pensar na receção ao Estrela da Amadora, da 14.ª jornada da Liga (segunda-feira, 20h45). O jovem Bernardo Lima, campeão do mundo de sub-17, foi chamado à sessão.

O FC Porto volta a trabalhar na manhã de sábado.