Rodrigo Mora, com apenas 17 anos, já brilha na equipa principal do FC Porto. Em vésperas do clássico com o Benfica, o internacional jovem português contou como surgiu o interesse pelo futebol, confessando que foi muito influenciado pelo pai, antigo jogador.

«O futebol surgiu desde muito pequeno. Como o meu pai era jogador, incutiu-me desde cedo o que era o futebol. Quando tinha três, quatro anos, a minha avó deu-me uma bola de futebol e, a partir daí, comecei a jogar dentro de casa. Depois os meus pais inscreveram-me na escola Dragon Force Custóias e, a partir daí, comecei a jogar», revelou o jogador, à Revista Dragões, confessando que a escolha da escola recaiu na proximidade de casa: «Era mais fácil e para os meus pais também, de forma a poderem levar-me e buscar-me aos treinos».

O jovem jogador dos dragões revelou que o apoio da família se mantém, inclusive nas boleias. «Tudo é graças à minha família. São eles que me têm ajudado em tudo, são eles que têm escolhido o caminho certo para mim. Como ainda não tenho carro, são eles que me levam aos treinos, por exemplo. Eles são tudo o que preciso para ter uma grande carreira e estou-lhes muito grato por isso», destacou.

LEIA MAIS: «Eu gosto muito do FC Porto, estamos a negociar a renovação»

Com a chamada à equipa principal, o jovem médio ganhou outro destaque, algo que assume com naturalidade. «Sou uma pessoa tranquila e já me habituei um pouco, mas às vezes ainda é um pouco difícil. Ainda assim, tento abstrair-me disso, mas lido com a fama naturalmente», confessou.

Sobre os sonhos ainda a concretizar, Mora revelou que tem sonho de «ser campeão nacional» e «ir aos Aliados».

Nos tempos livres, confessou ainda, que aproveita o tempo com os amigos e a família, deixando o tema «futebol» para segundo plano.«Tento estar com os meus amigos, algo que é importante. E com a minha família também. Procuro não falar tanto de futebol e aproveito para jogar PlayStation, mas também para descansar», contou.