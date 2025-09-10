Rodrigo Mora reconhece que a exigência defensiva de Francesco Farioli tem sido uma das razões para ser suplente este época. O médio do FC Porto garante que está a trabalhar nessa vertente do jogo e destaca o bom arranque de temporada dos dragões.

«Está a correr bem, temos uma equipa muito forte. Temos um mister com novas ideias e está a correr bem. Os adeptos estão connosco. O FC Porto contratou muitos jogadores e é melhor para o grupo. Tivemos um ano muito difícil, mas já passou. Acredito que este vai ser um bom ano», disse o internacional sub-21 português, em entrevista ao Canal 11.

«É uma posição diferente, requer mais empenho meu a nível defensivo e é algo em que estou a trabalhar. Para a equipa ser melhor, tenho de dar mais defensivamente. Vou dar sempre o meu máximo. Ofensivamente vou continuar a ser o mesmo, apesar de estar mais recuado um bocadinho», admitiu.

Mora assume que é «muito grato» pelo apoio que recebe dos adeptos e reconhece que foi impossível ficar indiferente ao que se passou no mercado de transferências, nomeadamente as notícias sobre o interesse do Al Ittihad.

«Tento abstrair-me de tudo e não ligar, porque o que tiver de acontecer, acontece. Isso já passou. Estou muito feliz no FC Porto e vou continuar no meu clube. Não sou de ligar, mas chega-me sempre, porque alguém me manda. Digo às pessoas para nem me mandarem porque não gosto muito de ver», confessou.

O médio do FC Porto vê-se a ficar no clube nos próximos anos e tornar-se um ídolo para os adeptos. «O Diogo Costa já é [uma referência no FC Porto], é o nosso capitão. É o meu clube, onde cresci e fiz a formação. Seria uma honra ser uma referência do FC Porto.»

Mora, de 18 anos, leva três jogos esta temporada pelo FC Porto, um a titular e dois como suplente utilizado. Na época passada, fez 35 jogos pela equipa principal dos portistas e marcou 11 golos.