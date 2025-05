A última semana no «reino do Dragão» ficou marcada pela concretização de vários negócios envolvendo o plantel principal do FC Porto. As opções de compra de Nehuén Pérez e Samu foram acionadas e também deu-se a renovação de Rodrigo Mora até 2030.

Martín Anselmi ficou satisfeito com estas notícias e olha com um carinho especial pelo jovem de 18 anos.

«O Samu e o Nehuén são jogadores que chegaram à instituição, que foi finalizada uma ligação mais alargada com o Nehuén e que foi comprada mais uma parte do passe do Samu», começou por dizer o técnico argentino em conferência de imprensa de antevisão do dérbi com o Boavista.

«O Rodrigo é um jogador formado em casa, é uma situação diferente dos outros dois jogadores. Acho que é um voto de confiança da nossa parte para os três. No caso do Rodrigo, não há nada melhor para um clube do que ver um jogador a treinar em casa, a vestir a camisola do FC Porto e a ver as exibições que está a fazer», disse ainda.

Com estas renovações, Anselmi está confiante que não sairão no próximo mercado de transferências no verão.

«São jogadores que estão a evoluir, tiveram desempenhos diferentes ao longo da época, momentos de picos muito altos, momentos baixos, como foi a época do Porto, mas acho que confiamos neles como jogadores e por isso entendemos que são importantes para encarar a próxima época como nós a queremos encarar e como queremos que todos os jogadores a encarem. Parece-me que os dois jogadores com esta renovação fazem parte da próxima época», concluiu.