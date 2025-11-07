Depois de Vitinha o ter recomendado aos treinadores virtuais no Football Manager, Rodrigo Mora é o protagonista de um vídeo promocional daquele vídeojogo em que admite que «ser conhecido mudou tudo» na sua vida e diz acreditar que «pode chegar muito longe» na carreira.

O jogador do FC Porto confessou que foi o pai quem lhe incutiu o gosto pela bola, tendo decidido que «queria mesmo jogar futebol» aos nove anos de idade, quando chegou ao clube portista.

A ascensão meteórica nos Dragões, na época passada, foi um momento-chave. «Sou uma pessoa um bocado tímida, e isto de passar a ser conhecido mudou tudo na minha vida», admitiu.

Num exercício de autoavaliação, Mora acredita que tem «potencial para marcar muitos golos» porque chega «muito à frente na área». «Acho que sou um jogador com uma técnica muito boa, com muita qualidade e inteligente», acrescentou, antes de concluir: «Querer ser melhor jogador é o que me motiva. Quero continuar a puxar por mim para ver até onde posso ir. Sou um jogador que pode chegar muito longe e é para isso que estou a trabalhar.»

Aos 18 anos, Rodrigo Mora é internacional sub-21 e já foi chamado à Seleção principal portuguesa. Depois de uma época em que marcou 11 golos em 35 jogos, leva dois tentos em 12 partidas pelos Dragões, em 2025/2026. Tem contrato com o FC Porto até 2030, blindado por uma cláusula de rescisão de 70 milhões de euros.