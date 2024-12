A FIGURA: Rodrigo Mora

No filme da história de Rodrigo Mora a noite deste sábado inscreve-se como uma página de sonho. O jovem médio de apenas dezassete anos estreou-se a titular na equipa principal do FC Porto, sendo a figura do encontro em Moreira de Cónegos com um golo e uma assistência. Cruzou certeiro para Samu na primeira metade, num excelente gesto técnico. Confirmou o triunfo na segunda metade ao marcar de pé direito. Que estreia do miúdo.

O MOMENTO: golo de Samu (16’)

Nico González distribui no corredor central, abrindo caminho pela esquerda. Mora ataca o espaço e encara Maracás, iludindo o central adversário. O jovem jogador simulou o passe, ficando com via aberta para cruzar para a área. Foi o que fez, de forma milimétrica, para Samu desviar de forma letal e dar estabilidade ao FC Porto.

OUTROS DESTAQUES

Samu

Chegou ao 16.º golo esta época com a camisola do FC Porto. Até aprece simples, na área desviou de forma letal. Importante pela forma como corporizou a primeira linha de pressão dos azuis e brancos.

Sidnei

Foi o mais destemido do Moreirense no embate com os dragões. Percorreu quilómetros no setor intermediário, conseguindo romper linhas e desbloquear o jogo dos cónegos.

Nico González

O médio espanhol foi, ao lado de Eustáquio, o ponto de equilíbrio da equipa de Vítor Bruno. Destacou-se pelas diversas ações com bola, mas também sem bola, e voltou a ser relevante taticamente.

Schettine

Jogo de luta do avançado brasileiro, mesmo distante daqueles que são os terrenos que normalmente pisa. Apesar de praticamente não ter hipóteses para atirar à baliza adversária, lutou muito.