Declarações do médio do FC Porto, Alan Varela, na zona mista do Estádio do Dragão, após a vitória por 2-0 ante o Estugarda, que valeu o apuramento para os quartos de final da Liga Europa:

«Sabíamos que era um grande adversário, uma equipa no topo da sua liga, que joga bem e tem grandes individualidades e conseguimos gerir bem. A equipa respondeu da melhor maneira.»

Se a equipa já sonha com a final em Istambul

«Não, não, ainda estamos a meio do caminho, falta muito Vamos passo a passo, agora a cabeça está em Braga, temos de enfrentar o jogo todos juntos e temos de ganhar.»

Se foi preciso saber sofrer e como é que está Rodrigo Mora, que pareceu sair com queixas:

«São jogos longos, há que saber sofrer e saber jogar, eles precisavam da vitória, tentaram tudo e a equipa respondeu bem e sobre o Rodrigo, não sei bem o que se passou, mas penso que poderá ter uma lesão.»

Reação de Farioli ao golo de Froholdt:

«Sim, eu vi em direto, ele estava ao meu lado. Foi um golo lindo de pé esquerdo.»