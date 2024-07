Rodrigo Mora deixa rasgados elogios à aposta na formação por parte do FC Porto e explica como chegou aos azuis e brancos, depois de um torneio em que participou aos nove anos.

«O FC Porto acredita muito na formação, sabe o talento que tem dentro de portas e é uma mensagem importante para os mais novos, porque de um dia para o outro pode mudar tudo. Aos nove anos fui a um torneio, correu-me bem e o FC Porto quis que eu ficasse. A partir daí estava a jogar, estava perto de casa e ano após ano, quando íamos a torneios marcava golos e destacava-me», confessa o internacional sub-17.

Numa entrevista dada ao canal do clube, Rodrigo Mora abordou as prestações tanto na Youth League como no Europeu de sub-17, onde esteve em claro destaque. Recordar que na competição por seleções, o jovem jogador foi o melhor marcador com cinco golos em seis jogos.

«Na época passada fizemos um trajeto muito bom na Youth League e no Europeu também podíamos ter ganho, acho que fomos a melhor equipa mas acabámos por perder na final. Objetivo? Estrear-me na equipa principal do FC Porto e obviamente quero ser campeão nacional. Sempre soube que este era o clube pelo qual queria jogar e de preferência com o Estádio do Dragão cheio. O meu pai (José Manuel) diz-me que eu tenho o talento que ele não teve e ele tinha a raça que eu não tenho», acrescentou.

Aos 17 anos, Rodrigo Mora é um dos jogadores mais novos no plantel azul e branco, a par de Martim Cunha. Na última época fez quatro golos e duas assistências em 28 jogos pela equipa B, tendo ainda participado em alguns jogos dos juniores.