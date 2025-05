Depois da renovação anunciada pelo FC Porto de Rodrigo Mora até 2030, o jovem de 18 anos mostrou-se muito satisfeito com a decisão tomada e olha já para o futuro nos dragões.

«Isto não vai acabar por aqui. Espero ainda dar muitas alegrias ao clube e aos adeptos. Continuarei a ser a mesma pessoa e o mesmo jogador e a dar o máximo por este clube», referiu em declarações aos meios oficiais do FC Porto.

Mora cumpriu 18 anos há apenas dois dias e reconheceu que a renovação foi «a melhor prenda», agora que vestirá a camisola azul e branca até 2030.

«Significa muito para mim, estou muito contente. Acabei de fazer 18 anos e acho que foi a minha melhor prenda. É um orgulho enorme poder continuar neste clube e é um sentimento de orgulho para mim e para a minha família. Tenho de agradecer à Direção, que acreditou em mim, a todos os meus colegas e a toda a minha família por me ajudar a chegar até aqui», disse o jovem médio ofensivo.

«O que me passa pela cabeça é que foi um sonho cumprido. Sempre foi o meu sonho e da minha família jogar na equipa A do FC Porto. Cheguei ao FC Porto muito cedo, com nove anos, e queria continuar a progredir na minha carreira para chegar à equipa A, na qual estou agora. Estou muito contente por continuar aqui por muitos anos», concluiu.



Esta temporada, Rodrigo Mora conta com 30 jogos realizados tendo marcado oito golos e feito quatro assistências.