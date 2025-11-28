Rodrigo Mora tornou-se no mais jovem de sempre a chegar à meia centena de jogos pelo FC Porto.

Lançado aos 73 minutos no triunfo sobre o Nice (3-0), o jovem internacional sub-21 português atingiu os 50 jogos com a camisola dos dragões, aos 18 anos e seis meses. Mora deixou para trás um recorde que pertencia a Rúben Neves, ele que completou 50 partidas ao serviço do FC Porto quando tinha 18 anos e oito meses.

No top-6 estão ainda Serafim, Fernando Gomes, Francisco Conceição e Paulo Futre. Todos eles atingiram a meia centena de jogos pelo FC Porto já depois de completarem 19 anos.