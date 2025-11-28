FC Porto
Rodrigo Mora é o mais jovem de sempre a chegar aos 50 jogos pelo FC Porto
Jovem dos dragões atingiu a meia centena de partidas diante do Nice
Rodrigo Mora tornou-se no mais jovem de sempre a chegar à meia centena de jogos pelo FC Porto.
Lançado aos 73 minutos no triunfo sobre o Nice (3-0), o jovem internacional sub-21 português atingiu os 50 jogos com a camisola dos dragões, aos 18 anos e seis meses. Mora deixou para trás um recorde que pertencia a Rúben Neves, ele que completou 50 partidas ao serviço do FC Porto quando tinha 18 anos e oito meses.
No top-6 estão ainda Serafim, Fernando Gomes, Francisco Conceição e Paulo Futre. Todos eles atingiram a meia centena de jogos pelo FC Porto já depois de completarem 19 anos.
Youngest to ever do it 💎— FC Porto (@FCPorto) November 28, 2025
𝐑𝐨𝐝𝐫𝐢𝐠𝐨 𝐌𝐨𝐫𝐚 é o mais jovem da história a chegar aos 50 jogos pelo FC Porto 💙#SeguimosJuntos #MarcaPorto pic.twitter.com/c4RKWrnu0x
