O FC Porto é o novo campeão. Isto significa que Rodrigo Mora, joia da formação portista, cumpriu o sonho aos 18 anos. Numa publicação nas redes sociais, o médio deixou uma mensagem sentida.

«Somos campeões nacionais. Não há palavras para descrever o que sinto. É o culminar de muito trabalho e a realização de um sonho que vem desde criança. Com 15 anos estreei-me na equipa B, com 17 anos estreei-me na equipa A e com 18 anos sou campeão nacional. O campeão é azul e branco, Portugal é azul e branco. Vemo-nos nos Aliados!», escreveu.

Ora veja a publicação de Rodrigo Mora no Instagram: