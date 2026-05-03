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Há 1h e 31min
Rodrigo Mora e o título: «Não há palavras para descrever o que sinto...»
Jovem portista recordou a passagem pela formação até ao cumprir do sonho
TFR
Jovem portista recordou a passagem pela formação até ao cumprir do sonho
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O FC Porto é o novo campeão. Isto significa que Rodrigo Mora, joia da formação portista, cumpriu o sonho aos 18 anos. Numa publicação nas redes sociais, o médio deixou uma mensagem sentida.
«Somos campeões nacionais. Não há palavras para descrever o que sinto. É o culminar de muito trabalho e a realização de um sonho que vem desde criança. Com 15 anos estreei-me na equipa B, com 17 anos estreei-me na equipa A e com 18 anos sou campeão nacional. O campeão é azul e branco, Portugal é azul e branco. Vemo-nos nos Aliados!», escreveu.
Ora veja a publicação de Rodrigo Mora no Instagram:
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