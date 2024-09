Rodrigo Mora fez, no domingo, o seu segundo jogo pela equipa principal do FC Porto, tendo sido a estreia em jogos da Liga portuguesa e também no Estádio do Dragão, depois de ter jogado na Noruega ante o Bodo/Glimt, para a Liga Europa.

Poucas horas depois do triunfo ante o Arouca, por 4-0, o jogador de 17 anos – entrou aos 80 minutos de jogo – reagiu através das redes sociais, falando num «sonho de criança realizado».

«Um dia muito especial para mim, um sonho de criança realizado, muito feliz pela minha estreia no Dragão. Agradecer a todos os portistas pelo apoio», referiu Rodrigo Mora.

Vários colegas de equipa reagiram às palavras de Rodrigo Mora, na sequência da publicação do internacional jovem português.

«Morinha», escreveu Samu. «Craque», referiu Francisco Moura. Vasco Sousa reagiu com um coração azul e André Castro, que voltou ao FC Porto para esta época, estando na equipa B, afirmou: «Mereces, continua com esse sorriso».