Rodrigo Mora, jogador do FC Porto, em declarações na flash interview à Sport TV 1, após a vitória na receção ao Boavista (4-0), na 16.ª jornada da Liga:

«[Vai ter de comprar um móvel novo para os prémios] É sempre bom receber prémios, mas é de destacar o trabalho da equipa. Agora temos de continuar a trabalhar para continuarmos no primeiro lugar. Sabemos que era um jogo difícil e foi, mas o mais importante é estarmos em primeiro.

«[Primeiro golo no Dragão tem sabor diferente?] No Dragão, junto com os nossos adeptos, é sempre mais especial. Foi um momento muito feliz para mim e para a minha família.»