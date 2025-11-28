Rodrigo Mora tornou-se no jogador mais jovem de sempre a fazer 50 jogos pelo FC Porto, após ter atingido esta marca na vitória frente ao Nice (3-0), na quinta-feira, e reagiu com orgulho ao feito.

«Nunca pensei nisso [atingir a marca dos 50 jogos com apenas 18 anos], deixei sempre as coisas fluírem naturalmente. É um marco histórico na minha vida. Sempre ambicionei ter muitos jogos pelo FC Porto, é o clube do meu coração», começou por dizer aos meios do clube.

O médio «roubou» o recorde que pertencia a Rúben Neves. O atual jogador do Al-Hilal chegou à marca dos 50 jogos com 18 anos e oito meses, mais dois do que Rodrigo Mora, que não deixou de comentar a situação.

«Como já disse, foi um feito histórico. Tive o prazer de jogar com o Rúben, é um grande jogador e espero um dia chegar onde ele chegou».

Ao fazer uma retrospectiva das 50 partidas ao serviço dos dos azuis e brancos, o internacional de sub-21 reconhece que mudou bastante

«Onde cresci mais foi na minha maturidade. Fui evoluindo dia após dia e não sou o mesmo dos primeiros dez jogos nem sequer o dos primeiros 20»

Questionado sobre o top três de momentos com a camisola do FC Porto, o avançado recordou a estreia contra o Bodo/Glint, apesar da derrota, a estreia a marcar diante o Aves SAD e, por fim, a estreia a marcar no Dragão.