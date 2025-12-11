«Rodrigo Mora saiu-se bem e estou feliz. Ontem teve um pequeno problema...»
Liga Europa: FC Porto-Malmö, 2-1 (reportagem) | Treinador do FC Porto, Francesco Farioli, elogia prestação ofensiva e defensiva do jovem, autor da assistência para o primeiro golo de Samu
01:51
«Fiquei agradado com o sacrifício do Mora para nos ajudar»
01:19
«Estou muito satisfeito com os dois médios-centro»
01:20
«O Pablo Rosario para nós é um soldado»
01:09
«Os primeiros minutos foram para percebermos o que eles iam fazer»