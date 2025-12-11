Declarações do treinador do FC Porto, Francesco Farioli, na sala de imprensa do Estádio do Dragão, após a vitória por 2-1 ante o Malmö, em jogo da sexta jornada da fase de liga da Liga Europa:

Sobre a importância de Rodrigo Mora na criação de ocasiões e na vitória:

«A contribuição foi boa no último terço, mas hoje, também muito na segunda fase de construção. O 1-0 surge de uma combinação em espaço curto, entre o Kiwior, o Pablo e o Rodrigo. Ele saiu-se muito bem, teve a assistência para o Samu, mas também teve outros momentos em que deu qualidade com bola, nomeadamente para o Froholdt [ndr: cruzamentos] e outras decisões. Ele saiu-se bem, também com grande atitude defensiva. Muito feliz, também porque ele jogou, mesmo não estando fisicamente na melhor forma, porque ontem teve um pequeno problema numa perna. Aprecio o sacrifício que teve para estar com a equipa, ajudar-nos e ter essa contribuição.»