Rodrigo Mora foi a grande novidade da convocatória de Roberto Martínez na Seleção Nacional para a final four da Liga das Nações. Aos 18 anos, o médio-ofensivo mereceu a primeira chamada à Seleção A tendo ganho a titularidade no FC Porto com 17 anos.

Rúben Neves foi outro atleta que se afirmou no clube com essa idade e é, atualmente, um dos jogadores habituais nas convocatórias da Seleção. Questionado pelo Maisfutebol sobre a época realizada por Mora, Neves deixou elogios.

«Muito feliz [com a chamada de Mora]. Portugal tem a sorte de lançar jovens talentos com muita facilidade. E temos assistido a isso nos últimos anos» começou por dizer.

«O Rodrigo Mora é mais um jogador fora de série, que apareceu numa idade muito jovem. No FC Porto, não é fácil. Foi uma época um pouco atípica para o FC Porto. Conseguiu sobressair. E acho que isso é de louvar. Portanto, acredito que seja uma mais-valia também para nós como Seleção. E vamos recebê-lo como sabemos todos os jogadores que chegam pela primeira vez. E tentar ajudá-lo o máximo possível para que se sinta da melhor forma possível», afirmou Neves.

A Seleção começou a concentrar-se este domingo e, na próxima quarta-feira, joga em Munique diante da Alemanha, nas meias-finais da Liga das Nações.