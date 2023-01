Foi um domingo histórico na II Liga, para o FC Porto e, em particular, para Rodrigo Mora. Aos 15 anos, oito meses e dez dias, o atleta dos azuis e brancos tornou-se o mais jovem a jogar na II Liga portuguesa e o mais jovem a estrear-se em ligas profissionais no país.

Internacional sub-17, Rodrigo Mora – que tem nome de um avançado uruguaio que passou discretamente pelo Benfica (três jogos e zero golos em 2011/12), deu mais um passo na promissora carreira ao ser opção para o treinador António Folha no empate ante o Tondela (1-1): entrou aos 90+1m, para a saída de Nilton Varela.

Tudo isto depois de um percurso já promissor nos escalões jovens: em 2022/23, o já internacional sub-17 por Portugal leva nove golos em 17 jogos pelos juvenis do FC Porto. Isto depois dos 29 golos em 34 jogos pelos sub-15, em 2021/22.

Na última semana, Rodrigo Mora mereceu mesmo destaque no P.S. (Para Seguir), do Maisfutebol, um espaço que pretende destacar jogadores até aos 21 anos e acabou, dias depois, por fazer história na II Liga e também merecer palavras elogiosas de António Folha no pós-jogo.

«Sou um treinador atento aos jovens, que não olha à idade, mas sim à qualidade e ao rendimento. Face à necessidade que tivemos hoje, tivemos de ajustar-nos e abriu-se uma janela de oportunidade para o Mora. Quando é assim, é estar no dia e hora certos para as coisas começarem a andar na vida deles. Há que lançá-los e não ter medo, estou muito contente por ele, tem de crescer, mas trabalha muito», afirmou Folha, após o encontro, citado pelos canais do clube.