Rodrigo Mora e um jovem adepto do FC Porto protagonizaram um momento nostálgico após o triunfo dos azuis e brancos sobre o Arouca, por 3-1, e o foco esteve na(s) camisola(s).

O médio português deslocou-se até à bancada e ofereceu a sua camisola de jogo ao pequeno Martim, que agradeceu o gesto e replicou-o com uma camisola... do Custóias. Este foi precisamente o primeiro clube que Mora representou, nos escalões de formação, antes de se mudar para o FC Porto.

Assista aqui ao momento com Rodrigo Mora: 

