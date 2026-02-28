FC Porto
Há 1h e 28min
VÍDEO: Mora dá camisola a adepto e recebe outra do clube de formação
Médio português iniciou o percurso como jogador no Custóias, antes de se mudar para o FC Porto


Rodrigo Mora e um jovem adepto do FC Porto protagonizaram um momento nostálgico após o triunfo dos azuis e brancos sobre o Arouca, por 3-1, e o foco esteve na(s) camisola(s).
O médio português deslocou-se até à bancada e ofereceu a sua camisola de jogo ao pequeno Martim, que agradeceu o gesto e replicou-o com uma camisola... do Custóias. Este foi precisamente o primeiro clube que Mora representou, nos escalões de formação, antes de se mudar para o FC Porto.
Assista aqui ao momento com Rodrigo Mora:
