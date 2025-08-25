Depois da goleada deste domingo diante do Casa Pia (4-0), os jogadores do FC Porto juntaram-se no centro do relvado para cumprimentar os adversários, mas Rodrigo Mora ficou mais afastado dessa zona onde estava a maioria dos colegas.

O jovem portista estava visivelmente emocionado e, quando se aperceberam disso, alguns companheiros apressaram-se em confortá-lo, com abraços. Até mesmo elementos da equipa técnica, incluindo o treinador Francesco Farioli, foram ao encontro de Mora.

O médio dos dragões, que perdeu espaço na equipa esta temporada, tem sido apontado ao futebol saudita, nomeadamente ao Al Ittihad.