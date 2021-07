O jogador do FC Porto, Rodrigo Valente, em declarações na flash interview do Porto Canal, após a vitória frente ao Lyon (5-3), em jogo particular de pré-época:

[Análise ao jogo] «Foi um jogo muito positivo, podíamos ter sofrido menos golos, mas estamos bem, temos tido uma pré-época incrível, a equipa está com uma mentalidade vencedora. O Lyon é uma equipa de alto nível, mas conseguimos a vitória de forma justa.

[Pré-época na equipa principal] É um sonho desde criança, há dez anos que estou a tentar concretizar este sonho. É um de muitos, mas começa por aqui. Estou super-feliz e é para continuar a trabalhar.

[Jogar no Dragão] É claramente diferente, jogar aqui é um ambiente incrível mesmo sem adeptos, é um estádio que impõe respeito. Pisar este relvado e jogar com os meus colegas é um sonho tornado realidade.»