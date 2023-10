O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, frisou este sábado que fala com todos os jogadores do plantel, em resposta sobre o médio Romário Baró e do lance que ditou o golo da vitória do Barcelona no Estádio do Dragão, garantindo, porém, que se o jogador estivesse «contente, alguma coisa estava mal».

«Ouviram-me dizer que eu ia ter uma conversa com ele? Deduziram isso. Nem respondi. Eu converso com toda a gente. Se eu o sentisse contente, alguma coisa estava mal», começou por dizer, sobre Baró, em conferência de imprensa.

«Eu falo do grupo de trabalho e volto a insistir no que é a minha visão sobre isso. Eu não estou nada de acordo com o: “Agora temos de levantar a cabeça depois de uma derrota”. Acho que não temos de levantar, temos de baixar, ver o símbolo ao peito e perceber o que não fizemos bem. Cada um, assumindo essa responsabilidade, olhando para dentro, perceber o que têm de melhorar, para que no próximo jogo sejamos mais competentes», prosseguiu Conceição, pedindo agora cabeça levantada para o duelo com o Portimonense.

«Por isso, cabeça baixa, é normal, amanhã temos de a levantar bem. Não se pode jogar de cabeça baixa, senão não vemos o que se passa e ainda somos atropelados. O futebol, a vida, é simples. Não há muitos segredos», concluiu.

O FC Porto-Portimonense joga-se a partir das 18 horas de domingo. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.