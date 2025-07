Romário Baró, André Franco e Fábio Cardoso não fazem parte dos planos de Francesco Farioli e estão na porta de saída do FC Porto.

Baró, que na última temporada esteve cedido ao Basileia (24 jogos e um golo), onde se sagrou campeão suíço, estava integrado na equipa B dos dragões desde o arranque desta época, mas não seguiu para o estágio da equipa, esta semana, em Melgaço.

Ao contrário do médio de 25 anos, André Franco, que integrou a equipa principal nas últimas três épocas (23 jogos e um golo em 2024/25), e Fábio Cardoso, que esteve emprestado ao Al Ain (29 jogos e um golo), já treinam à parte deste o início de julho.

Neste momento, a SAD liderada por André Villas-Boas procura soluções no mercado para os três jogadores.

Tal como Romário Baró, também o central Fábio Cardoso (31 anos) tem apenas mais um ano de contrato com o FC Porto. Por sua vez, o médio André Franco (27 anos) ainda tem vínculo com o clube por mais dois anos, até junho de 2027, e recentemente foi sondado por clubes do Brasil.

Já nesta terça-feira, Farioli devolveu à equipa B Martim Cunha, Domingos Andrade e Brayan Caicedo, um trio que tinha feito estágio na Áustria. Neste momento, o FC Porto continua a integrar na equipa principal quatro jovens da formação secundária: Diogo Fernandes, Gabriel Brás, João Moreira e André Oliveira.