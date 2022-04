António Folha vai contar com dois reforços de luxo para o duelo do FC Porto B em casa do Varzim, esta tarde: Rúben Semedo e Fernando Andrade.

A dupla trabalha habitualmente às ordens de Sérgio Conceição, mas será utilizada esta tarde na formação secundária dos dragões. Gonçalo Borges, também ele presença habitual na equipa A, também consta no onze de Folha.

O FC Porto B defronta esta tarde o Varzim, a partir das 18h00, em jogo da 28.ª jornada da II Liga.

O ONZE DO FC PORTO B: Ricardo Silva, Rodrigo Ferreira, João Marcelo, Rúben Semedo e João Mendes; Samba Koné e Mor Ndiaye; Gonçalo Borges, Bernardo Folha e Fernando Andrade; Namaso Loader.