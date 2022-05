Sérgio Conceição já utilizou 29 jogadores na Liga e quatro ainda esperam entrar em campo na última jornada, frente ao Estoril, para serem campeões nacionais de pleno direito.

Rúben Semedo, reforço sonante no mercado de janeiro, fez apenas um jogo na Liga Europa e três pela equipa B dos dragões até ao momento. Fernando Andrade, que foi inscrito após uma grave lesão, não foi utilizado até ao momento.

Os guarda-redes Cláudio Ramos e Francisco Meixedo são os outros elementos do plantel principal do FC Porto, segundo os nomes constantes no site oficial do clube, a espreitarem uma oportunidade na receção ao Estoril.

Este quarteto participou nos festejos que se prolongaram pela noite dentro, do Estádio da Luz ao Estádio do Dragão, mas ainda fica à espera de uns minutos na 34.ª jornada.

Enquanto quatro ainda querem ser campeões de pleno direito, três não participaram nos festejos porque já estão ao serviço de outros clubes: Tecatito Corona, Sérgio Oliveira e Luis Díaz.

O português e o mexicano fizeram questão de assinalar a conquista do FC Porto nas redes sociais: