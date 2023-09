O presidente da Câmara Municipal do Porto e membro do Conselho Superior do FC Porto, Rui Moreira deixou críticas a Sérgio Conceição, técnico dos «dragões», nas redes sociais.

A mensagem do autarca foi publicada numa conversa privada, mas acabou divulgada publicamente nesta terça-feira.

«Agora teremos o Mini [ndr. Francisco Conceição]. Que saiu a dizer mal e de borla. E o SC [ndr. Sérgio Conceição] de volta a fazer cenas no banco. E continua tudo cego. Culpam a SAD, os jogadores, os árbitros, o VAR, até o apanha-bolas, o antijogo dos adversários... Ninguém vê o óbvio. Temos um treinador falhado. Agradeçamos o passado e "xau" que se faz tarde. Porque com ele não vamos lá. E não tem fair-play», escreveu Rui Moreira.

Já nesta quarta-feira, o presidente da Câmara Municipal do Porto confirmou a veracidade das mensagens, e reforçou as críticas ao técnico.

«A SAD é chacinada quando corre mal e quando ganha é mérito do Sérgio. Gosto de um treinador que sabe ganhar, que sabe empatar e que sabe perder. Mas ele não contribui para o bom nome do clube, falta-lhe fair-play. Não vale a pena escamotear, o que se passou na Supertaça correu o Mundo. Os sócios e adeptos têm a obrigação, até estatutária, de dignificar o clube e o emblema. Aquilo que ele fez não dignifica, assim como recusar usar a braçadeira de treinador ou as sucessivas expulsões», refere Rui Moreira, em declarações ao jornal O Jogo.

Esta não é, de resto, a primeira vez que Rui Moreira questiona as opções técnico-táticas do treinador do FC Porto, sendo que agora deixa reparos também ao comportamento de Sérgio Conceição.

Relativamente às acusações de que não tem comparecido nas reuniões do Conselho Superior do FC Porto, Rui Moreira queixa-se que o presidente da Mesa da Assembleia Geral, Lourenço Pinto, não tem mostrado abertura para articular as reuniões com a agenda do autarca.