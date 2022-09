O Presidente da Câmara Municipal do Porto, Rui Moreira, afastou esta quinta-feira uma possível candidatura à presidência do FC Porto. Confrontado com uma eventual corrida à liderança portista em 2024, o autarca portuense garantiu que tudo não passa de um rumor.

«Ao contrário de alguns rumores que andam para aí, isso não faz parte dos meus planos. Sou presidente da Câmara Municipal do Porto», disse o edil de 66 anos aos jornalistas à margem de uma cerimónia no Porto.

Na liderança da Câmara Municipal do Porto desde 2013, Rui Moreira cumpre o seu o terceiro e último mandato na autarquia portuense, até 2025.