A SAD do FC Porto encerrou o primeiro semestre de 2024/25 com um resultado líquido positivo de 334 mil euros.

O relatório e contas enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) esta terça-feira diz respeito ao período entre 1 de julho e 31 de dezembro de 2024, sob a administração de André Villas-Boas. Por isso, as verbas relativas às transferências do último mercado de inverno - como os 50 milhões de euros recebidos por Galeno e os 60 milhões da venda de Nico González - ainda não são contabilizadas neste relatório.

«O Resultado Líquido consolidado, atribuível aos detentores de capital próprio da empresa-mãe, foi de 334m€, inferior ao registado no período homólogo de 35.366m€, mas numa época 2024/2025 atípica em que o FC Porto não participou na Liga dos Campeões. De notar que, nas últimas 10 épocas, o FC Porto apenas não participou uma vez na Liga dos Campeões, na época 2019/2020, sendo que no primeiro semestre desse ano apresentou um resultado líquido negativo de cerca de 51.853m€», refere a SAD azul e branca num dos documentos enviados à CMVM.

O capital próprio da SAD portista recuperou mais de 66 mil euros, porém, continua no valor negativo de 47.360 milhões de euros. «Esta recuperação deve-se, essencialmente, à alienação de 18,5% das ações da Porto StadCo, correspondentes a 30% dos direitos económicos desta sociedade, por 65.000m€, valor que pode atingir um máximo de 100.000m€.»

Já a dívida financeira era de cerca de 251 milhões de euros no último dia do ano passado, ou seja, aumentou quase sete milhões de euros, justificados pela SAD, em parte, com o empréstimo obrigacionista de 115 milhões.

«Com esta reestruturação financeira, o Grupo conseguiu um aumento da maturidade média da dívida e uma redução do custo médio de financiamento, permitindo-lhe ainda reduzir o restante passivo, nomeadamente fornecedores, num total de 49.705m€», lê-se.