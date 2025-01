Martin Anselmi já não é treinador do Cruz Azul.

O técnico de 39 anos fez chegar ao clube mexicano a carta de rescisão, segundo avançou O Jogo e confirmou o Maisfutebol, pelo que está livre para assinar pelo FC Porto.

Ao foi possível saber, Anselmi até já se vai permitir ver no Estádio do Dragão este domingo, no jogo frente ao Santa Clara, agendado para as 18 horas.

O treinador argentino, assim como os seus representantes, querem com este passo concentrar-se apenas no futuro, e em particular no sucesso do FC Porto, deixando para os dirigentes os assuntos relacionados com os temas jurídicos.

Isto porque o Cruz Azul não aceitou a proposta da SAD portista e ameaça levar o caso para a FIFA. Já o FC Porto aceitar dirimir argumentos em Zurique e mostra-se disponível para esperar que seja a FIFA a determinar o valor a pagar ao clube mexicano.