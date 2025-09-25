FC Porto
Há 1h e 13min
FC Porto estreia novo equipamento diante do Salzburgo
Austríacos são os primeiros adversários dos azuis e brancos na fase de liga da Liga Europa
RC
RC
O FC Porto vai estrear um novo equipamento, no encontro esta noite diante do Salzburgo, a contar para a primeira jornada da fase de liga da Liga Europa.
A novidade foi partilhada nas redes sociais do clube e ,através das imagens, é possível ver a camisola totalmente branca com o emblema dos portistas em tons de azul.
O FC Porto é apenas uma de duas equipas que vão participar na edição deste ano da Liga Europa a já ter conquistado o troféu. Os Dragões venceram a competição em 2003 e 2011, sendo que o Feyenoord é o outro clube que também já ergueu o troféu em 1974 e 2002.
Dress code para o arranque da #UEL 🐉 pic.twitter.com/X1jZkd4tI5— FC Porto (@FCPorto) September 25, 2025
