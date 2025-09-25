O FC Porto vai estrear um novo equipamento, no encontro esta noite diante do Salzburgo, a contar para a primeira jornada da fase de liga da Liga Europa.

A novidade foi partilhada nas redes sociais do clube e ,através das imagens, é possível ver a camisola totalmente branca com o emblema dos portistas em tons de azul.

O FC Porto é apenas uma de duas equipas que vão participar na edição deste ano da Liga Europa a já ter conquistado o troféu. Os Dragões venceram a competição em 2003 e 2011, sendo que o Feyenoord é o outro clube que também já ergueu o troféu em 1974 e 2002.