Samu tem sido uma das principais revelações do futebol português e a quebra de rendimento do espanhol teve a ver, em grande parte, com a contestação a Vítor Bruno, nas palavras do agente do próprio atleta.

Rafa Marín foi o primeiro convidado do podcast «Final Cut» em 2025 e lá referiu que o avançado espanhol é alguém que cria uma boa relação com os treinadores. Na mesma entrevista, o agente de Samu deixa ainda rasgados elogios a Rodrigo Mora, garantindo que o português pode ser uma das «grandes sensações» do futebol português nos próximos anos.

«O Samu sofreu com a situação de Vítor Bruno. É alguém que no dia-a-dia sempre teve boa relação com os treinadores, é um futebolista muito profissional e que gosta de ajudar em tudo o que pode, ele entende o futebol. Tem uma opinião de como se pode fazer as coisas e participa, sempre com todo o respeito», afirmou.

«Entre marcar mais golos do que o Gyökeres ou ser campeão pelo FC Porto, o Samu escolheria ser campeão. Ele festejou mais os golos do Rodrigo Mora do que os seus. Sinto que o Rodrigo pode ser uma das grandes sensações no futebol português, tem de fazer 30 a 40 jogos na primeira divisão», acrescentou.

Recorde-se que o FC Porto mede forças com o Sporting esta terça-feira, num jogo a contar para as meias-finais da Taça da Liga e que tem início marcado para as 19h45.