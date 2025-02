O avançado espanhol do FC Porto, Samu, esta há sete jogos consecutivos sem marcar – a sua pior sequência sem golo nos dragões – mas o treinador Martín Anselmi entende que o atleta não tem de sentir-se pressionado ou ansioso com a “seca” de golos atual.

«Os avançados… entendo que se alimentam do golo. Todos os avançados querem fazer golos. No entanto, creio que estar ansioso – e não digo que o Samu esteja – afasta-te de fazer golo. Porque a situação pede-te para ter calma para resolver. Se estás ansioso, não pensas bem o que precisas em cada ação. A mim não me preocupa isso, preocupa-me se a equipa não cria situações de golo. Aí sim estaríamos em problemas», afirmou Anselmi, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Farense, da 22.ª jornada da Liga.

«É um equilíbrio. Creio que o Samu tem de estar tranquilo e saber que trabalha para a equipa, para que a equipa marque. Isso, para mim, é o mais importante», referiu.

«No final, não serve de nada carregar um avançado com pressão. Obviamente, fazemos trabalho individual com todos os avançados, não só com o Samu, de controlo, desmarcação. Gostamos de dar ênfase a isso, porque rematar, rematar, rematar nos treinos, gera boas sensações», concluiu.

Em 2024/25, pelo FC Porto, Samu leva 28 jogos, 18 golos e três assistências.

O Farense-FC Porto está agendado para as 18 horas de domingo. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.