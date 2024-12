Samu, jogador do FC Porto, em declarações na flash interview à Sport TV 1, após a vitória na receção ao Boavista (4-0), na 16.ª jornada da Liga:

«[Não ficou convencido por Mora ter sido o homem do jogo] É uma injustiça, ele sabe que esse prémio é meu. Mas há que deixar o irmão mais novo ganhar algumas vezes. (…) Gosto muito dele, é como um irmão pequeno, embora eu seja pai dele. Ele sabe que sou pai dele [risos]. Estou muito contente por ele, está muito bem e o mais importante era ganhar.»

«[A partir da meia-hora o FC Porto abriu a porta do golo] Os dérbis são sempre complicados, não importa a classificação. Fizemos um bom jogo do começo a final e vamos continuar a lutar com objetivos claros.»

«[Vão torcer por um empate amanhã?] Que aconteça o que tiver de acontecer. Estamos muito focados em nós e só dependemos de nós. Jogo a jogo.»

«[Tem 13 golos na Liga, Gyökeres está na frente. Promete que vai lutar pelo troféu individual?] O mais importante é ajudar a equipa, quero sempre ser melhor e não importam os títulos individuais. Prefiro que a equipa ganhe e que esteja bem.»