O FC Porto aplicou processos disciplinares a Samu e Danny Namaso, na sequência de incumprimento do regulamento interno por permanecerem na festa de aniversário de Otávio para lá do horário permitido.

Além dos dois avançados, conforme confirmou o Maisfutebol esta terça-feira, também Tiago Djaló, Otávio e William Gomes foram alvo do mesmo procedimento disciplinar.

Por sua vez, Nehuén Pérez e Martim Fernandes, que saíram mais cedo da festa, foram entretanto multados e já receberam a notificação da respetiva coima, conforme apurou o nosso jornal.

Recorde-se que vários jogadores do plantel principal dos dragões infringiram o regulamento disciplinar do clube na madugada de domingo para segunda-feira, ao saírem a altas horas de um bar na Avenida da Boavista, no Porto, onde estiveram a festejar o 23.º aniversário de Otávio.

Dada a reincidência, Tiago Djaló treina à parte do restante plantel e o FC Porto equaciona o fim imediato do seu empréstimo pela Juventus.